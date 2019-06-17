Біля берегів Туреччини затонув корабель з мігрантами
Біля міста Бодрум на південному заході Туреччини затонув човен із мігрантами. 31 людину витягли з води.
Рятувальники виявили людей у морі 17 червня приблизно о 7.20, повідомила берегова охорона Туреччини.
За результатами пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати 31 нелегального мігранта.
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Ще дев'ятьох шукають. До операції залучили два катери берегової охорони і вертоліт.
31 людину вдалося врятувати
Ймовірно частина мігрантів загинула під уламками корабля на глибині 35-ти метрів. Деталі і причини трагедії з'ясовують.
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