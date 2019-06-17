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      Біля берегів Туреччини затонув корабель з мігрантами

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      Затонули мігранти у Туреччині
      Затонули мігранти у Туреччині / www.sg.gov.tr

      Біля міста Бодрум на південному заході Туреччини затонув човен із мігрантами. 31 людину витягли з води.

      Рятувальники виявили людей у морі 17 червня приблизно о 7.20, повідомила берегова охорона Туреччини.

      За результатами пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати 31 нелегального мігранта.

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      Ще дев'ятьох шукають. До операції залучили два катери берегової охорони і вертоліт.


      31 людину вдалося врятувати

      Ймовірно частина мігрантів загинула під уламками корабля на глибині 35-ти метрів. Деталі і причини трагедії з'ясовують.

      На річці Дунай в Будапешті ввечері 29 травня затонув прогулянковий човен "Русалка". Він зіштовхнувся з іншим туристичним судном Viking Sygin.

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      Теги: Жертви Водний транспорт Новини Туреччини
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