Біля берегів Туреччини затонув корабель з мігрантами

Біля міста Бодрум на південному заході Туреччини затонув човен із мігрантами. 31 людину витягли з води.

Рятувальники виявили людей у морі 17 червня приблизно о 7.20, повідомила берегова охорона Туреччини.

За результатами пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати 31 нелегального мігранта.

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Ще дев'ятьох шукають. До операції залучили два катери берегової охорони і вертоліт.



31 людину вдалося врятувати

Ймовірно частина мігрантів загинула під уламками корабля на глибині 35-ти метрів. Деталі і причини трагедії з'ясовують.

На річці Дунай в Будапешті ввечері 29 травня затонув прогулянковий човен "Русалка". Він зіштовхнувся з іншим туристичним судном Viking Sygin.