У центрі Запоріжжя вибухнула вантажівка: фото та відео

У Запоріжжі просто посеред вулиці загорілась, а потім вибухнула вантажівка. Це сталося в обідню пору, коли на вулиці було багато людей. Місцеві одразу кинулись гасити полум'я, а згодом самі ж встановили причину вибухів.

По обіді у центрі Запоріжжя пролунав вибух. Місцеві жителі спочатку подумали, що то грім.

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Місцевий житель Павло Китаєв сказав, що загалом було два чи три вибухи. Коли він вийшов на вулицю, то побачили вогонь. Очевидці одразу викликали поліцію та пожежну машину. Виявилося, що загорілася вантажівка, що перевозила поштові посилки з Харкова до Запоріжжя. Водій ледь встиг врятуватися.

У Харкові фуру завантажили, в Дніпрі довантажили. Я вже їхав на вивантаження, у машині працював кондиціонер, вікна були закриті, нічого не чутно. Коли люди почали махати та обганяти мене, я побачив вогонь з даху. Тоді зупинив машину, почалися вибухи. Я швидко схопив сумку, телефон, і втік,

– згадав водій Юрій Кравченко.

Фото з місця інциденту

Рятувальникам знадобилося 20 хвилин, аби приборкати полум'я і зупинити хаотичні вибухи. Загальна площа пожежі складала 20 квадратних метрів, в автомобілі згорів весь вантаж. Рятувальники зазначили, що причину пожежі ще встановлюють.

Дивіться відео: у центрі Запоріжжя палає вантажівка

Втім, місцеві жителі, які допомагали загасити полум'я, уже знайшли ймовірну причину вибухів – з машини вилітали балончики побутового газу для пікніків. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Усі обставини події з'ясовує поліція.