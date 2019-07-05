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      У Москві вибухнула АЗС: стовп вогню здійнявся на 20 метрів – відео

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      У Москві біля торгового центру вибухнула газова заправка: 2 людини постраждали
      У Москві біля торгового центру вибухнула газова заправка: 2 людини постраждали / Скріншот відео

      У Москві біля торгового центру "Новомосковський" пролунав потужний вибух, внаслідок чого розпочалася пожежа. Інцидент стався на автозаправній станції. Постраждали у результаті щонайменше дві людини: їх було госпіталізовано.

      За інформацією російських ЗМІ, після того, як спалахнула АЗС, людей із сусідніх будинків, включно з торговим центром, почали евакуювати, оскільки була загроза ще одного вибуху. Також перекрили рух.

      Ще один гучний випадок у РФ: У Росії на підводному човні "Лошарик" у пожежі загинули 14 моряків

      Потужна пожежа на АЗС у Москві: дивіться відео 

       

      У МНС Росії, зі свого боку, зазначили, що горіли "два резервуари з газом по 20 кубічних метрів та два побутових приміщення на площі у 100 квадратних метрів". В результаті спалаху постраждали двоє людей, обох госпіталізували співробітники "швидкої", що прибула на місце події. Станом на зараз, пожежу вже ліквідовано. Працювали 56 рятувальників і 18 одиниць техніки.

      Пожежа, що виникла внаслідок вибуху на АЗС у Москві: дивіться відео 

      За інформацією одного з російських видань, постраждали 59-річний директор і 61-річний оператор станції. Щодо першого, то він зазнав 90% опіків тіла. Останній, зі свого боку, відмовився від госпіталізації.

      У Москві вибухнула АЗС та сталася пожежа: відео 

      Тим часом, користувачі у мережі почали публікувати відео пожежі. За словами очевидців, у піковий момент в небо здійнявся 20-метровий вогняний факел.

      Момент вибуху на АЗС у Москві: відео 

      Крім того, у коментарі ЗМІ місцеві жителі розповідають, що ця заправка з’явилася тут близько року тому. Її клієнтами здебільшого були водії невеликих вантажівок і фур.

      Важливо! У російському Дзержинську прогриміли вибухи на заводі з вибухівкою: фото та відео

      Машини заправляли пропаном. Водночас заправка на вигляд нагадувала "шарашкіну контору". З побутового приміщення зробили касу, а сам газ тримали у вантажівках, обладнаних балонами,
      – зазначив житель цього району Валентин Суворов.

      Пожежа на місці вибуху АЗС у Москві: відео 

      На жаль подібні випадки трапляються й в Україні. Нещодавно у місті Бобровиця на Чернігівщині також вибухнула АЗС. Перед цим сталося займання та вогонь перекинувся на місткість із паливом. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      які ще гучні вибухи траплялися нещодавно у світі: 
      blog_ava
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      Теги: Вибух Москва Новини Росії Пожежа Надзвичайні ситуації
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