У Москві вибухнула АЗС: стовп вогню здійнявся на 20 метрів – відео

У Москві біля торгового центру "Новомосковський" пролунав потужний вибух, внаслідок чого розпочалася пожежа. Інцидент стався на автозаправній станції. Постраждали у результаті щонайменше дві людини: їх було госпіталізовано.

За інформацією російських ЗМІ, після того, як спалахнула АЗС, людей із сусідніх будинків, включно з торговим центром, почали евакуювати, оскільки була загроза ще одного вибуху. Також перекрили рух.

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Потужна пожежа на АЗС у Москві: дивіться відео

У МНС Росії, зі свого боку, зазначили, що горіли "два резервуари з газом по 20 кубічних метрів та два побутових приміщення на площі у 100 квадратних метрів". В результаті спалаху постраждали двоє людей, обох госпіталізували співробітники "швидкої", що прибула на місце події. Станом на зараз, пожежу вже ліквідовано. Працювали 56 рятувальників і 18 одиниць техніки.

Пожежа, що виникла внаслідок вибуху на АЗС у Москві: дивіться відео

За інформацією одного з російських видань, постраждали 59-річний директор і 61-річний оператор станції. Щодо першого, то він зазнав 90% опіків тіла. Останній, зі свого боку, відмовився від госпіталізації.

У Москві вибухнула АЗС та сталася пожежа: відео

Тим часом, користувачі у мережі почали публікувати відео пожежі. За словами очевидців, у піковий момент в небо здійнявся 20-метровий вогняний факел.

Момент вибуху на АЗС у Москві: відео

Крім того, у коментарі ЗМІ місцеві жителі розповідають, що ця заправка з’явилася тут близько року тому. Її клієнтами здебільшого були водії невеликих вантажівок і фур.

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Машини заправляли пропаном. Водночас заправка на вигляд нагадувала "шарашкіну контору". З побутового приміщення зробили касу, а сам газ тримали у вантажівках, обладнаних балонами,

– зазначив житель цього району Валентин Суворов.

Пожежа на місці вибуху АЗС у Москві: відео

На жаль подібні випадки трапляються й в Україні. Нещодавно у місті Бобровиця на Чернігівщині також вибухнула АЗС. Перед цим сталося займання та вогонь перекинувся на місткість із паливом. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.