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      Потужний вибух прогримів на складі боєприпасів у Казахстані: фото та відео

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      В Казахстані вибухнув склад з боєприпасами
      В Казахстані вибухнув склад з боєприпасами / dixinews.kz

      В Туркестанській області поблизу міста Арись загорівся склад з боєприпасами і почалися вибухи. В країні оголосили надзвичайний стан.

      Влада Казахстану оголосила про евакуацію населення з найближчих населених пунктів.

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      На місце інциденту направили військовиків і автобуси, аби вивезти людей у безпечне місце. Для них готують тимчасові табори з наметів.

      вибух Казахстан боєприпаси
      Вибух складу з боєприпасами

      На місці зараз працює 12 одиниць техніки і 75 військових.

      Наразі пожежу не загасили і причини займання поки не відомі. Так само не повідомляється, чи є потерпілі. 

      вибухи казахстан
      Вибух на складі з боєприпасами з висоти

      вибухи казахстан
      Триває евакуація людей

      У Казахстані горить військовий склад: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Казахстану Вибух Зброя
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