Потужний вибух прогримів на складі боєприпасів у Казахстані: фото та відео
В Туркестанській області поблизу міста Арись загорівся склад з боєприпасами і почалися вибухи. В країні оголосили надзвичайний стан.
Влада Казахстану оголосила про евакуацію населення з найближчих населених пунктів.
Читайте також: У Берліні знайшли авіабомбу часів Другої світової
На місце інциденту направили військовиків і автобуси, аби вивезти людей у безпечне місце. Для них готують тимчасові табори з наметів.
Вибух складу з боєприпасами
На місці зараз працює 12 одиниць техніки і 75 військових.
Наразі пожежу не загасили і причини займання поки не відомі. Так само не повідомляється, чи є потерпілі.
Вибух на складі з боєприпасами з висоти
Триває евакуація людей
У Казахстані горить військовий склад: відео
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі