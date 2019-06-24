Потужний вибух прогримів на складі боєприпасів у Казахстані: фото та відео

В Туркестанській області поблизу міста Арись загорівся склад з боєприпасами і почалися вибухи. В країні оголосили надзвичайний стан.

Влада Казахстану оголосила про евакуацію населення з найближчих населених пунктів.

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На місце інциденту направили військовиків і автобуси, аби вивезти людей у безпечне місце. Для них готують тимчасові табори з наметів.



Вибух складу з боєприпасами

На місці зараз працює 12 одиниць техніки і 75 військових.

Наразі пожежу не загасили і причини займання поки не відомі. Так само не повідомляється, чи є потерпілі.



Вибух на складі з боєприпасами з висоти



Триває евакуація людей

У Казахстані горить військовий склад: відео