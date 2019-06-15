У Берліні знайшли авіабомбу часів Другої світової: евакуювали тисячі людей
У Берліні під час будівництва знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Унаслідок цього поліція евакуювала щонайменше 3 000 людей.
Авіабомбу знайшли під час спорудження котловану на будівельних роботах поруч з площею Александерплац, повідомляє RBB.
Читайте також: Під Римом в Італії прогримів сильний вибух: загинув мер містечка
Бомба досить велика – близько 100 кілограмів. У район евакуації потрапив будинок для літніх людей, який розташований за 300 метрів від площі.
Евакуація тривала до опівночі, а бомбу знешкодили о 1:45 за місцевим часом.
Рятувальники у цей час розгорнули в центрі Берліна координаційний центр, де людям надавали допомогу працівники Червоного Хреста. Наразі всі евакуйовані повернулися до їх місць проживання.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі