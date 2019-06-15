У Берліні знайшли авіабомбу часів Другої світової: евакуювали тисячі людей

У Берліні під час будівництва знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Унаслідок цього поліція евакуювала щонайменше 3 000 людей.

Авіабомбу знайшли під час спорудження котловану на будівельних роботах поруч з площею Александерплац, повідомляє RBB.

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Бомба досить велика – близько 100 кілограмів. У район евакуації потрапив будинок для літніх людей, який розташований за 300 метрів від площі.

Евакуація тривала до опівночі, а бомбу знешкодили о 1:45 за місцевим часом.

Die Evakuierung ist so gut wie abgeschlossen. Selten war es in im Herzen unserer Stadt so menschenleer.#Danke für Ihre Geduld.#Mitte #weltkriegsbombe pic.twitter.com/TR1lIor1xp — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 14 июня 2019 г.

Рятувальники у цей час розгорнули в центрі Берліна координаційний центр, де людям надавали допомогу працівники Червоного Хреста. Наразі всі евакуйовані повернулися до їх місць проживання.