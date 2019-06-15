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      У Берліні знайшли авіабомбу часів Другої світової: евакуювали тисячі людей

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      У Берліні знайшли авіабомбу часів Другої світової
      У Берліні знайшли авіабомбу часів Другої світової / rbb24.de

      У Берліні під час будівництва знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Унаслідок цього поліція евакуювала щонайменше 3 000 людей.

      Авіабомбу знайшли під час спорудження котловану на будівельних роботах поруч з площею Александерплац, повідомляє RBB.

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      Бомба досить велика – близько 100 кілограмів. У район евакуації потрапив будинок для літніх людей, який розташований за 300 метрів від площі.

      Евакуація тривала до опівночі, а бомбу знешкодили о 1:45 за місцевим часом.

      Рятувальники у цей час розгорнули в центрі Берліна координаційний центр, де людям надавали допомогу працівники Червоного Хреста. Наразі всі евакуйовані повернулися до їх місць проживання.

       

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      Теги: Вибух Історія
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