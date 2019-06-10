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      Під Римом в Італії прогримів сильний вибух: загинув мер містечка

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      В Італії через вибух загинув мер міста Рокка-ді-Папа
      В Італії через вибух загинув мер міста Рокка-ді-Папа / Фото з Twitter

      У місті Рокка-ді-Папа під Римом прогримів сильний вибух в будівлі мерії. У результаті інциденту загинув мер містечка та ще дев'ять осіб, серед яких і діти, отримали поранення.

      Причиною вибуху у триповерховій будівлі ймовірно стали будівельні роботи на дорозі біля муніципалітету, в результаті яких була пошкоджена газова система будівлі, пише агентство ANSA

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      Спочатку робітники безуспішно намагалися полагодити трубу самостійно. Проте, вибух стався всередині будівлі муніципалітету, через що були пошкоджені внутрішні перегородки і зовнішні стіни будинку.

      Потужний вибух спричинив ще й пожежу в будинку, яку намагалися загасити кілька годин. Стовп диму можна було помітити навіть околицях Рима.

      У результаті вибуху постраждали 9 людей, серед яких троє дітей, які перебували у сусідній з мерією школі. Також загинув мер Рокка-ді-Папа Емануеле Крестіні.

      Пожежники евакуювали кілька сусідніх з муніципалітетом будівель та їх жителів. Правоохоронці почали розслідування всіх обставин інциденту.

       

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      Теги: Жертви Вибух
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