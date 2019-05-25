У Таїланді в порту стався вибух: багато постраждалих – фото і відео
У Таїланді в порту Лаем Чабанг стався вибух, унаслідок чого спалахнула пожежа на вантажному судні. Щонайменше 130 людей – травмовано.
Начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао сказав, що вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де стався вибух контейнера з хімікатами, пише Bangkok Post.
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Вибух стався на південнокорейському судні KMTC Hongkong. За попередніми даними, вибухнув вантаж із хімічним гіпохлоритом кальцію. Пожежу гасили до раннього вечора.
Наразі на місці події працюють десятки рятувальників, вогонь ліквідовано. Правоохоронці встановлюють причини займання.
Понад 40 осіб доставили до лікарні з опіками і подразненням очей.
Рятувальники оглядають потерпілих//Фото: Bangkok Post
Лікар місцевої лікарні Виттхая Чокчайпайсарн розповів, що більшість постраждалих є працівниками порту і мають опіки шкіри обличчя, рук і ніг.