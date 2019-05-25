У Таїланді в порту стався вибух: багато постраждалих – фото і відео

У Таїланді в порту Лаем Чабанг стався вибух, унаслідок чого спалахнула пожежа на вантажному судні. Щонайменше 130 людей – травмовано.

Начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао сказав, що вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де стався вибух контейнера з хімікатами, пише Bangkok Post.

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Вибух стався на південнокорейському судні KMTC Hongkong. За попередніми даними, вибухнув вантаж із хімічним гіпохлоритом кальцію. Пожежу гасили до раннього вечора.

Наразі на місці події працюють десятки рятувальників, вогонь ліквідовано. Правоохоронці встановлюють причини займання.

Residents told to remain indoors after 'dangerous chemical' scare at Laem Chabang Port Thailand. A source said that there was a Class 6.1 chemical in Vessel KMTC HONGKONG V. 1907N which exploded.



Plz expect delays on your shipments to from Thailand. #LaemChabangPort #Expilogix pic.twitter.com/dNUuqkqSqE — eXpilogix (@expilogix) May 25, 2019

Понад 40 осіб доставили до лікарні з опіками і подразненням очей.



Рятувальники оглядають потерпілих//Фото: Bangkok Post

Лікар місцевої лікарні Виттхая Чокчайпайсарн розповів, що більшість постраждалих є працівниками порту і мають опіки шкіри обличчя, рук і ніг.