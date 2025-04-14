За словами хлопця, коли автобус зупинився біля Банківської академії, щось почало свистіти і різко впало. Далі все було як в тумані. Підліток чув крики людей, бачив, як повилітали вікна, передає 24 Канал із посиланням на Кордон.Медіа.

Дивіться також У 13-річного хлопчика, який рятував людей у Сумах, в голові уламки, – МВА

Кирило розповів про атаку на Суми

Кирило каже, що після вибуху впав, на нього посипалося скло. Коли хлопець підвівся і розгледівся, то відчув запах гару. Він зрозумів, що автобус загорівся або може скоро загорітися. Тоді школяр спробував відчинити двері, але не вийшло. Опісля хлопець вистрибнув через вікно і вже ззовні деблокував двері і почав випускати людей.

Кирило пригадує, що коли побачив маму, то дуже злякався за неї. У жінки все обличчя було у крові.

Далі вони разом допомагали пораненим вибиратися, а потім пішли шукати "швидку".

Кирило займається вільною боротьбою. Каже, це допомогло йому діяти швидко й не розгубитися.

У мене вистачило сил. І ще був адреналін. Коли він в тобі – ти можеш те, чого раніше не міг,

– сказав хлопець.

Зараз Кирило в лікарні. Йому в голову потрапили три металеві осколки: найбільший – витягли, інші залишаться, бо дуже дрібні. Загрози для життя немає.

Хлопець почувається добре й вже планує за два тижні повернутися до тренувань.

Кирило розповів про страшний день у Сумах: дивіться відео