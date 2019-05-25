В Таиланде в порту произошел взрыв: много пострадавших – фото и видео

В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв, в результате чего возник пожар на грузовом судне. По меньшей мере 50 человек – травмированы.

Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао сказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами, пишет Bangkok Post.

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Сейчас на месте происшествия работают десятки спасателей, огонь ликвидирован. Правоохранители устанавливают причины возгорания.

Более 40 человек были доставлены в больницу с ожогами и раздражением глаз.



Спасатели осматривают пострадавших // Фото: Bangkok Post

Врач местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, рук и ног.