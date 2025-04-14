Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Сумах під час ракетної атаки загинув військовослужбовець

13 квітня, у Вербну неділю, Росія вдарила двома балістичними ракетами по Сумах. Того дня там перебувало багато людей. Серед них – військовослужбовець ЗСУ з Талалаївської громади, що в Чернігівській області, Володимир Жеребцов. На жаль, він потрапив під той злощасний обстріл.

Володимир Жеребцов став одним з 34 людей, чиє життя обірвала Росія посеред великого міста.

Народився загиблий військовий 22 серпня 1986 року в селі Поповичка на Чернігівщині. Закінчив 9 класів Болотницької школи та вступив у Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету. Там Володимир Жеребцов здобув спеціальність інженера-механіка.

Він у 2006 році пройшов строкову службу у лавах Збройних Сил України, а в 2008 році підписав контракт. Володимир Жеребцов частину життя присвятив службі та захисту України.

Під час ракетного удару по Сумах 13 квітня Володимир Жеребцов отримав тяжкі поранення. Поховають загиблого бійця у рідному селі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Володимира Жеребцова з приводу його загибелі. Вічна та світла пам'ять!

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Сум загинув також полковник ЗСУ Юрій Юла, який заступником командира 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича та очолював військову частину А1476.

Головне про ракетний удар по Сумах

Росія завдала ракетного удару по центру Сум зранку 13 квітня. В епіцентрі ракетного удару опинився тролейбус, а також приміщення регіонального Центру захисту прав людини й будівлі Сумського державного університету. Серед загиблих та постраждалих є діти. Кількість травмованих внаслідок атаки складає 119 людей. У лікарнях перебувають ще 40 постраждалих, 11 з них – у важкому стані.