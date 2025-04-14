Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Супильне.

Смотрите также Их убила Россия: что известно о жертвах вражеской атаки на Сумы 13 апреля

В Сумах во время ракетной атаки погиб военнослужащий

13 апреля, в Вербное воскресенье, Россия ударила двумя баллистическими ракетами по Сумах. В тот день там находилось много людей. Среди них – военнослужащий ВСУ с Талалаевской общины, что в Черниговской области, Владимир Жеребцов. К сожалению, он попал под тот злосчастный обстрел.

Владимир Жеребцов стал одним из 34 людей, чью жизнь оборвала Россия посреди большого города.

Родился погибший военный 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине. Окончил 9 классов Болотницкой школы и поступил в Роменский профессиональный колледж Сумского национального аграрного университета. Там Владимир Жеребцов получил специальность инженера-механика.

Он в 2006 году прошел срочную службу в рядах Вооруженных Сил Украины, а в 2008 году подписал контракт. Владимир Жеребцов часть жизни посвятил службе и защите Украины.

Во время ракетного удара по Сумах 13 апреля Владимир Жеребцов получил тяжелые ранения. Похоронят погибшего бойца в родном селе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Жеребцова по поводу его гибели. Вечная и светлая память!

Напомним, в результате вражеского обстрела Сум погиб также полковник ВСУ Юрий Юла, который был заместителем командира 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича и возглавлял воинскую часть А1476.

Главное о ракетном ударе по Сумах

Россия нанесла ракетный удар по центру Сум утром 13 апреля. В эпицентре ракетного удара оказался троллейбус, а также помещения регионального Центра защиты прав человека и здания Сумского государственного университета. Среди погибших и пострадавших есть дети. Количество травмированных в результате атаки составляет 119 человек. В больницах находятся еще 40 пострадавших, 11 из них – в тяжелом состоянии.