Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевскую районную военную администрацию.
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В результате ракетного удара погиб полковник
В Вербное воскресенье российская армия совершила ужасное военное преступление. Оккупанты ударили по центру города баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. В результате этой атаки погибли 34 человека.
Среди жертв российской агрессии – Юрий Юла. Он получил несовместимые с жизнью ранения.
Юрий Юла был полковником, бывшим заместителем комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Как сообщили в Бердичевской РВА, Юрий Юла был командиром воинской части А 1476.
Настоящий патриот и кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени, Юрий Юла настоящим боевым командиром, профессионалом своего дела и образцом для других. Бердичевская районная военная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Андреевича, а также личному составу воинской части А 1476 и 26 артиллерийской бригады в связи с героической гибелью их командира,
– выразили соболезнования в РВА.
Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!
Полковник Юрий Юла погиб в результате ракетного удара по Сумах / Фото Бердичевская РВА
Ранее стало известно, что Россия также убила в Сумах двух студенток – Светлану Штепу и Дарью Лободу. Они получали образование в Учебно-научном институте.