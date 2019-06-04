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      На Чернігівщині вибухнула АЗС: деталі

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      У Чернігівській області у місті Бобровиця вибухнула автозаправка. Спершу сталося займання. Спершу сталося займання, а потім вогонь перекинувся на місткість із паливом.

      Після того й прогримів вибух.

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      Потерпілих, на щастя, нема. Проте заправка – зруйнована вщент. 

      На території розкидані залізні уламки та частини конструкцій. Що стало причиною загоряння – поки невідомо.

      Внаслідок пожежі з подальшим вибухом одну ємність та газову колонку. Жертв та постраждалих немає. Руйнування житлових та адміністративних будівель не зафіксовано. Ймовірною причиною пожежі став підпал. Розслідування по факту пожежі з подальшим вибухом проводять правоохоронні органи,
      – сказала інспекторка Бобровицького районного відділу ДСНС Ілона Лосик.

      Дивіться відео наслідків вибуху автозаправки:

      Загалом, в Україні нараховують близько 1500 нелегальних АЗС. Наприкінці березня вибухнула заправка у Кропивницькому. Під час перекачування газу з цистерни, сталося займання, а після нього – кілька вибухів. Тоді загинула одна людина, а ще троє – отримали травми.

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      В обласній прокуратурі заявили про порушення правил безпеки під час перекачування і транспортування газу біля заправки. На онлайн-карті ця газова автозаправка була позначена як нелегальна.

      нелегальні заправик
      Нелегальні заправки в Україні станом на 4 червня

      Загалом же по всій країні нарахували близько півтори тисячі "чорних АЗС". За рік вони заробляють близько 80 мільйонів доларів. До речі, заправки, яка вибухнула у місті Бобровиця Чернігівської області, на цій мапі не було.

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      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації ДСНС Газ Вибух Новини Чернігова
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