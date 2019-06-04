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      На Черниговщине взорвалась АЗС: детали

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      В Черниговской области в городе Бобровица взорвалась автозаправка. Сначала произошло возгорание, а затем огонь перекинулся на емкость с топливом.

      После того и прогремел взрыв.

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      Пострадавших, к счастью, нет. Однако заправка разрушена полностью.

      На территории разбросаны железные обломки и части конструкций. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

      В результате пожара взорвалась одна емкость и газовая колонка. Жертв и пострадавших нет. Разрушения жилых и административных зданий не зафиксировано. Вероятной причиной пожара стал поджог. Расследование по факту пожара с последующим взрывом проводят правоохранительные органы,
      – сказала инспектор Бобровицкого районного отдела ГСЧС Илона Лосик.

      Смотрите видео последствий взрыва автозаправки:

      В общем, в Украине насчитывают около 1500 нелегальных АЗС. В конце марта взорвалась заправка в Кропивницком. Во время перекачки газа из цистерны произошло воспламенение, а после него – несколько взрывов. Тогда погиб один человек, а еще трое – получили травмы.

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      В областной прокуратуре заявили о нарушении правил безопасности во время перекачки и транспортировки газа возле заправки. На онлайн-карте эта газовая автозаправка была обозначена как нелегальная.

      нелегальні заправик
      Нелегальні заправки в Україні станом на 4 червня

      Загалом же по всій країні нарахували близько півтори тисячі "чорних АЗС". За рік вони заробляють близько 80 мільйонів доларів. До речі, заправки, яка вибухнула у місті Бобровиця Чернігівської області, на цій мапі не було.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Газ Взрыв Новости Чернигова
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