На Черниговщине взорвалась АЗС: детали
В Черниговской области в городе Бобровица взорвалась автозаправка. Сначала произошло возгорание, а затем огонь перекинулся на емкость с топливом.
После того и прогремел взрыв.
Читайте также: Масштабный пожар вспыхнул на птицефабрике под Киевом: фото, видео
Пострадавших, к счастью, нет. Однако заправка разрушена полностью.
На территории разбросаны железные обломки и части конструкций. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
В результате пожара взорвалась одна емкость и газовая колонка. Жертв и пострадавших нет. Разрушения жилых и административных зданий не зафиксировано. Вероятной причиной пожара стал поджог. Расследование по факту пожара с последующим взрывом проводят правоохранительные органы,
– сказала инспектор Бобровицкого районного отдела ГСЧС Илона Лосик.
Смотрите видео последствий взрыва автозаправки:
В общем, в Украине насчитывают около 1500 нелегальных АЗС. В конце марта взорвалась заправка в Кропивницком. Во время перекачки газа из цистерны произошло воспламенение, а после него – несколько взрывов. Тогда погиб один человек, а еще трое – получили травмы.
Читайте также: Торговля "черным" горючим: сколько в Украине нелегальных заправок
В областной прокуратуре заявили о нарушении правил безопасности во время перекачки и транспортировки газа возле заправки. На онлайн-карте эта газовая автозаправка была обозначена как нелегальная.
Нелегальні заправки в Україні станом на 4 червня
Загалом же по всій країні нарахували близько півтори тисячі "чорних АЗС". За рік вони заробляють близько 80 мільйонів доларів. До речі, заправки, яка вибухнула у місті Бобровиця Чернігівської області, на цій мапі не було.