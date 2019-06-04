На Черниговщине взорвалась АЗС: детали

В Черниговской области в городе Бобровица взорвалась автозаправка. Сначала произошло возгорание, а затем огонь перекинулся на емкость с топливом.

После того и прогремел взрыв.

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Пострадавших, к счастью, нет. Однако заправка разрушена полностью.

На территории разбросаны железные обломки и части конструкций. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В результате пожара взорвалась одна емкость и газовая колонка. Жертв и пострадавших нет. Разрушения жилых и административных зданий не зафиксировано. Вероятной причиной пожара стал поджог. Расследование по факту пожара с последующим взрывом проводят правоохранительные органы,

– сказала инспектор Бобровицкого районного отдела ГСЧС Илона Лосик.

Смотрите видео последствий взрыва автозаправки:

В общем, в Украине насчитывают около 1500 нелегальных АЗС. В конце марта взорвалась заправка в Кропивницком. Во время перекачки газа из цистерны произошло воспламенение, а после него – несколько взрывов. Тогда погиб один человек, а еще трое – получили травмы.

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В областной прокуратуре заявили о нарушении правил безопасности во время перекачки и транспортировки газа возле заправки. На онлайн-карте эта газовая автозаправка была обозначена как нелегальная.



Нелегальні заправки в Україні станом на 4 червня

Загалом же по всій країні нарахували близько півтори тисячі "чорних АЗС". За рік вони заробляють близько 80 мільйонів доларів. До речі, заправки, яка вибухнула у місті Бобровиця Чернігівської області, на цій мапі не було.