У Росії сталась пожежа на глибоководному апараті: 14 загиблих
Під час пожежі на науково-дослідницькому глибоководному апараті, який виконував завдання у російських територіальних водах, загинули 14 моряків-підводників.
Інцидент стався 1 липня. Коли підводники здійснювали біометричні вимірювання, виникла пожежа. Всі моряки Всі задихнулись чадним газом, пише "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Міноборони РФ.
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Нині глибоководний апарат перебуває у військово-морській базі Сєвєроморськ. Пожежу ліквідували.
"Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом", – додали у російському відомстві.
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