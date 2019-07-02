У Росії сталась пожежа на глибоководному апараті: 14 загиблих

Під час пожежі на науково-дослідницькому глибоководному апараті, який виконував завдання у російських територіальних водах, загинули 14 моряків-підводників.

Інцидент стався 1 липня. Коли підводники здійснювали біометричні вимірювання, виникла пожежа. Всі моряки Всі задихнулись чадним газом, пише "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Міноборони РФ. Читайте також: Українські кораблі, які Росія захопила на Азові, знайшлися: фотодоказ Нині глибоководний апарат перебуває у військово-морській базі Сєвєроморськ. Пожежу ліквідували. "Причини події встановлюються. Розслідування проводить головнокомандувач Військово-морським флотом", – додали у російському відомстві.