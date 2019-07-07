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      Неподалік Європейського центробанку у Франкфурті знайшли бомбу: евакуювали 16 тисяч людей

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      Знешкодження бомби планували два тижні
      Знешкодження бомби планували два тижні / maz-online.de

      У німецькому Франкфурті-на-Майні неподалік Європейського центробанку під час будівельних робіт знайшли 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Евакуювали 16,5 тисяч людей, серед них 25 пацієнтів однієї з лікарень, які перебувають у комі.

      Також на час проведення операції із знешкодження бомби у прилеглих кварталах перекрили рух транспорту та закрили зоопарк, передає Deutsche Welle

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      Знайдена бомба важить півтонни // AFP

      Цей процес ускладнюється тим, що підривники, які мають бути вилучені з бомби при дистанційному управлінні, сильно деформовані.


      У Фрінкфурті перед розмінуванням провели масштабну евакуацію // AFP

      У червні авіаційну бомбу часів Другої світової війни також знайшли біля центральної площі Александерплац у Берліні. Тоді евакуювали 3 тисячі людей. Бомба важила близько 100 кілограмів.

      Наймасовіша евакуація у Німеччині з часів Другої світової війни відбулась у 2017 році. Під час розмінування бомби вагою 1,8 тонни у Франкфурта-на-Майні було евакуйовано 65 тисяч осіб.

      blog_ava
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      Теги: Вибух
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