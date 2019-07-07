У Польщі вибухнув газ у житловому будинку: серед загиблих діти (фото та відео)

У житловому будинку у польському місті Битомі вибухнув газовий балон. Внаслідок цього загинула одна жінка та двоє маленьких дітей. Ще четверо людей госпіталізовані.

Інцидент стався близько 13 години 6 липня у чотириповерховому будинку на першому поверсі, передає видання "Польське радіо".

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Через вибух у житловому будинку розпочалася пожежа. Наразі її вже ліквідували.

Внаслідок вибуху загинули три людини: 39-річна жінка жінка та двоє її дітей – 4-ьох та 5-ти років. Ще чотири людини зазнали поранень. Найбільше постраждала жінка, яка проходила повз будинку під час вибуху. ЇЇ доставили у лікарню вертольотом. Вона отримала багато опіків тіла.

Дивіться фото з місця вибуху газу:

З будинку було евакуйовано 17 мешканців. Всіх жителів будинку було переселено до готелів та гуртожитків.

Зазначається, що вибух був настільки потужний, що пошкодив вікна в будинку навпроти.