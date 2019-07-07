Внаслідок вибуху у торговому центрі Флориди постраждали 23 людини

Влада штату Флорида заявила, що під час вибуху в торговому центрі в місті Плантейшн, який пролунав 6 липня, отримали поранення 23 людини. Пожежники продовжують встановлювати причину вибуху.

Зазначається, що один з потерпілих є неповнолітнім. Двоє людей перебувають у важкому стані. Раніше заступник начальника служби пожежної охорони міста Джоел Гордон заявляв на прес-конференції, що постраждали від 15 до 20 осіб. Більшість з них у момент вибуху перебували в приміщенні тренажерного залу, повідомив телеканал CBS.

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За словами Гордона, співробітники служби пожежної охорони, які прибули до місця інциденту, зафіксували витік газу. Він зазначив, що саме він міг стати причиною вибуху, проте з'ясування обставин події до цих пір не завершено.

Ми поки нічого не виключаємо. Ми не можемо підтвердити, що витік газу став причиною вибуху. Однак ми підозрюємо, що це було саме так,

– додав Гордон.

У розгляді беруть участь фахівці з розслідування підпалів і випадків застосування вибухових речовин. Їх направило в Плантейшн Бюро з контролю над оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин США.

З'явилося відео з місця вибуху у торговому центрі

На відео можна спостерігати руїни частини будівлі, вулиці завалені уламками. Вибуховою хвилею також вибило шибки в сусідніх будинках.