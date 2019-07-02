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      У США евакуювали чотири будівлі через можливу атаку зарином на офіс Facebook

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      В одному з офісів Facebook знайшли можливі сліди небезпечного зарину
      В одному з офісів Facebook знайшли можливі сліди небезпечного зарину / Фото з відкритих джерел

      У поштовому відділенні Facebook в Менло-Парку, штат Каліфорнія, співробітників попередили, що в одній з посилок може перебувати отруйна речовина зарин. Рятувальники евакуювали чотири будівлі та провели обшуки за спеціальною процедурою. Наразі інформації про жертв немає.

      Телеканал CNN повідомив, що три з чотирьох будівель перевірили і наразі туди вже повернулися працівники. Зараз заходи безпеки зберігаються лише в одній з будівель.

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      Рятувальники підозрюють, що в одній з посилок може перебувати отруйна речовина зарин, оскільки виявили сліди можливої її присутності.

      Точно визначити речовину наразі не вдалося. Сліди зарину виявили пожежники під час проведення спеціалізованих тестів, однак існує ймовірність, що результат є хибнопозитивним.

      Зазначається, що двох осіб наразі перевіряють лікарі, оскільки вони могли контактувати з зарином, коли оглядали посилку.

      На місце прибули екстрені служби, поліція, Національна Гвардія, рятувальники і навіть агенти ФБР з Сан-Франциско.

      Зарин у офісі Facebook
      Пожежники перед входом в один з офісів Facebook / Джерело: CNN

      Що таке зарин?Це отруйна речовина нервово-паралітичної дії, яка являє собою рідину без кольору і запаху. Зарин смертельно отруйний, він вражає при будь-якому виді контакту, особливо швидко – при інгаляції. Речовина може викликати втрату свідомості, судоми, параліч і дихальну недостатність.

      Зарин відкритий у 1938 році в Німеччині, отримав назву на честь його дослідників. Конвенція про хімічну зброю, що набула чинності у 1997 році, забороняє його виробництво, накопичення та застосування.

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      Теги: Facebook Отруєння Надзвичайні ситуації Новини США
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