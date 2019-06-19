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      Надзвичайна ситуація на Луганщині: в лікарні опинилися 22 дитини

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      22 дитини в лікарні
      22 дитини в лікарні / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      З гострими болями в животі протягом 17 та 18 червня до лікарні звернулися 27 людей, 22 з них – діти. Надзвичайна ситуація трапилася в Рубіжному на Луганщині. Усі постраждалі купалися в озері Пісочне, і після цього їм стало погано.

      До інфекційного відділення лікарні у Рубіжному Луганської області потрапили 22 дитини, причину надзвичайної ситуації з'ясовують правоохоронці. Про це у Facebook написала прес-служба Нацполіції у Луганській області.

      Читайте також: На Херсонщині у страшній аварії загинули дорослий і двоє дітей: автівку знайшли на дні каналу

      18 червня пізно ввечері госпіталізували 18 громадян, з яких 15 – діти. Пізніше прес-служба ДСНС повідомила, що кількість госпіталізованих зросла до 27.

      "Протягом 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт (інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжується сильними болями в животі – 24 канал) госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купалися в озері Пісочне у місті Рубіжне", – мовиться у повідомленні ДСНС.

      Пляж
      Рубіжне, пляж "Малібу" на озері Пісочне відкрили нещодавно, 1 червня 2019 року

      Слідчо-оперативна група з'ясовує обставини та причини захворювання. Наразі усі хворі перебувають у задовільному стані, життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує.

      Тим часом Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України запевняє, що відбір проб води в озері Пісочне "проводиться з кратністю двічі на місяць у купальний сезон". Попередні аналізи не виявили відхилень від санітарних норм.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Луганська Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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