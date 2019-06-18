На Херсонщині у страшній аварії загинули дорослий і двоє дітей: автівку знайшли на дні каналу

На Херсонщині автомобіль, у салоні якого перебували дорослий та двоє неповнолітніх, викинуло у магістральний зрошувальний канал. Очевидно, вони пробували вибратись із затонулої автівки на поверхню, оскільки тіл всередині не було. Проте в аварії ніхто не вижив.

Про зникнення своїх синів, віком 5 та 17 років, разом із 35-річним сусідом у ніч проти 17 червня поліцію повідомила мати дітей. Жінка розповіла, що вони поїхали на авто у магазин, але аж до пізньої ночі не повернулись, зазначили у прес-службі Нацполіції у Херсонській області.

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Від односельльців стало відомо, що чоловік з дітьми у магазині дійсно був, і, вийшовши з нього, поїхали у невідомому напрямку. Спочатку рідні шукали їх самотужки, проте після тривалих безрезультатних пошуків таки вирішили зателефонувати правоохоронцям.

Пошуки безперервно тривали 17 годин. До них залучили 31 поліцейського, 3 автопатрулі, рятувальників. Допомагали також 25 місцевих жителів.

Автівки на дорогах поблизу ніде не було. Згодом правоохоронці помітили на ґрунті сліди від колес легковика, що вели у зрошувальний магістральний канал. На дні знайшли і автомобіль, на якому їхали чоловік з дітьми. Вікна у ньому були відчинені, а пасажирів всередині не було. Спочатку подумали, що їм таки вдалось врятуватись. Проте під час подальшого обстеження каналу їхні тіла без ознак життя знайшли у водоймі.