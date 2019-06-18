11:14
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ

      На Херсонщині у страшній аварії загинули дорослий і двоє дітей: автівку знайшли на дні каналу

      395 Читать новость на русском
      В аварії ніхто не вижив
      В аварії ніхто не вижив / pivdenukraine.com.ua

      На Херсонщині автомобіль, у салоні якого перебували дорослий та двоє неповнолітніх, викинуло у магістральний зрошувальний канал. Очевидно, вони пробували вибратись із затонулої автівки на поверхню, оскільки тіл всередині не було. Проте в аварії ніхто не вижив.

      Про зникнення своїх синів, віком 5 та 17 років, разом із 35-річним сусідом у ніч проти 17 червня поліцію повідомила мати дітей. Жінка розповіла, що вони поїхали на авто у магазин, але аж до пізньої ночі не повернулись, зазначили у прес-службі Нацполіції у Херсонській області.

      Читайте також: ДТП з українцями у Польщі: у лікарні помер останній 19-річний учасник інциденту

      Від односельльців стало відомо, що чоловік з дітьми у магазині дійсно був, і, вийшовши з нього, поїхали у невідомому напрямку. Спочатку рідні шукали їх самотужки, проте після тривалих безрезультатних пошуків таки вирішили зателефонувати правоохоронцям. 

      Пошуки безперервно тривали 17 годин. До них залучили 31 поліцейського, 3 автопатрулі, рятувальників. Допомагали також 25 місцевих жителів. 

      Автівки на дорогах поблизу ніде не було. Згодом правоохоронці помітили на ґрунті сліди від колес легковика, що вели у зрошувальний магістральний канал. На дні знайшли і автомобіль, на якому їхали чоловік з дітьми. Вікна у ньому були відчинені, а пасажирів всередині не було. Спочатку подумали, що їм таки вдалось врятуватись. Проте під час подальшого обстеження каналу їхні тіла без ознак життя знайшли у водоймі.

      blog_ava
      Зникнення 11-річної дівчини на Одещині: усе, що відомо зараз
      сьогодні
      10199
      Теги: Новини України Жертви Новини Херсона Аварії та ДТП Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шість запитань до соратників президента Зеленського
      сьогодні , 09:00 Шість запитань до соратників президента Зеленського
      Наталя Ромашова 928
      Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      сьогодні , 00:00 Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      Віталій Дейнега 645
      "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      17 червня , 22:00 "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      Ольга Черненко
      Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      17 червня , 20:07 Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      Крістіна Бердинських 1790
      Як італійські найманці воюють на Донбасі
      17 червня , 19:00 Як італійські найманці воюють на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 2764
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук