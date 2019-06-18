У лікарні міста Гожув Великопольський на заході Польщі помер 19-річний українець. Він є останнім учасником ДТП, що трапилася у Любуському воєводстві 13 червня. Решта його товаришів померли раніше: двоє – на місці, один – також у лікарні трохи згодом.

Увечері 13 червня у Польщі між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин не зумів упоратись із керуванням, відтак машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево. У авто їхали чотири громадянина України, пише Укрінформ.

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У підсумку двоє українців загинули на місці, а двох у важкому стані госпіталізували. Згодом у лікарні один із них помер. Ще один учасник цього ДТП, 19-річний Олександр К., помер у лікарні міста Гожув Великопольський у обід 17 червня. Решта загиблих були віком від 31 до 38 років. За словами українського консула у Польщі, усі вони були жителями одного села на Рівненщині та працювали в одного працедавця.

Окрім консула, на місце пригоди також прибули родичі загиблих. Безкоштовно їх забезпечили транспортом і житлом представники товариства "Україна починається з себе". Під час Днів української культури в рамках святкування дня міста Гожув Великопольський планують оголосити ще відповідний збір коштів. Поліція вже опитала рідних українців, постраждалих у ДТП, як свідків і потерпілих.

Також диппредставництво допомагає оформити всі необхідні документи. Консул вже отримала дозволи від прокуратури на вивезення тіл загиблих. Щоправда, їхнє транспортування до України розпочнеться не раніше середи.

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Відповідно до останніх даних, у Польщі офіційно працюють і навчаються понад 450 тисяч українців. Щоправда, якщо рахувати разом із нелегалами, то ця цифра становить 1,5 мільйона осіб. На жаль, громадяни України не раз тут потрапляли у різні ДТП. Зокрема, нещодавно у Варшаві в районі Долини Служевської в одній з таких постраждали українські студентки.