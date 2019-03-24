20:33
24 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      У Польщі BMW влетіло в групу пішоходів: загинули троє молодих українців

      178 Читать новость на русском
      Троє українців загинули у ДТП в Польщі
      Троє українців загинули у ДТП в Польщі / dorzeczy.pl

      На південному заході Польщі ввечері 23 березня сталася моторошна ДТП: легковий автомобіль в'їхав у групу пішоходів. У результаті наїзду загинули троє українців.

      Смертельна аварія сталася на трасі у місті Бжезнік, недалеко від міста Болеславця, повідомляє видання Wp.pl.

      Читайте також: У жахливій ДТП в Одесі загинули діти відомих місцевих бізнесменів: фото

      Група з п'яти пішоходів йшла посередині дороги, порушуючи правила дорожнього руху. Окрім того, вони не мали на собі відблискуючих елементів.

      У цей час на групу людей наїхав легковий автомобіль BMW. У результаті аварії на місці загинула 18-річна жінка і двоє хлопців у віці 24 і 25 років.


      У Польщі іномарка влетіла у групу пішоходів: загинули троє українців

      За попередньою інформацією поліції, двоє пішоходів, що вижили, були у нетверезомі стані. Водій іномарки пів час аварії був тверезим.


      У ДТП в Польщі загинуло троє українців

      blog_ava
      Як на українську символіку реагують у Білорусі
      сьогодні
      7390
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жахливі деталі вбивства військового на Харківщині, "смертний вирок" Грибу – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Жахливі деталі вбивства військового на Харківщині, "смертний вирок" Грибу – топ-5 відео тижня
      197
      Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      сьогодні , 19:00 Розділяй та володарюй: як кандидати у президенти планують управляти державою?
      Центр UA 3346
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сьогодні , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 1456
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 4926
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 березня , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 5788
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук