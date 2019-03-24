У Польщі BMW влетіло в групу пішоходів: загинули троє молодих українців

На південному заході Польщі ввечері 23 березня сталася моторошна ДТП: легковий автомобіль в'їхав у групу пішоходів. У результаті наїзду загинули троє українців.

Смертельна аварія сталася на трасі у місті Бжезнік, недалеко від міста Болеславця, повідомляє видання Wp.pl.

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Група з п'яти пішоходів йшла посередині дороги, порушуючи правила дорожнього руху. Окрім того, вони не мали на собі відблискуючих елементів.

У цей час на групу людей наїхав легковий автомобіль BMW. У результаті аварії на місці загинула 18-річна жінка і двоє хлопців у віці 24 і 25 років.



У Польщі іномарка влетіла у групу пішоходів: загинули троє українців

За попередньою інформацією поліції, двоє пішоходів, що вижили, були у нетверезомі стані. Водій іномарки пів час аварії був тверезим.



У ДТП в Польщі загинуло троє українців