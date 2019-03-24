В Польше BMW влетел в группу пешеходов: погибли трое молодых украинцев

На юго-западе Польши вечером 23 марта произошло жуткое ДТП: легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате наезда погибли три украинца.

Смертельная авария произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, сообщает издание Wp.pl.

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Группа из пяти пешеходов шла посреди дороги, нарушая правила дорожного движения. Кроме того, они не имели на себе светотражающих элементов.

В это время в группу людей въехал легковой автомобиль BMW. В результате аварии на месте погибла 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.



В Польше иномарка влетела в группу пешеходов: погибли трое украинцев

По предварительной информации полиции, двое выживших пешеходов были в нетверезоми состоянии. Водитель иномарки во время аварии был трезв.



В ДТП в Польше погибли трое украинцев