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      В Польше BMW влетел в группу пешеходов: погибли трое молодых украинцев

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      Трое украинцев погибли в ДТП в Польше
      Трое украинцев погибли в ДТП в Польше / dorzeczy.pl

      На юго-западе Польши вечером 23 марта произошло жуткое ДТП: легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате наезда погибли три украинца.

      Смертельная авария произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, сообщает издание Wp.pl.

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      Группа из пяти пешеходов шла посреди дороги, нарушая правила дорожного движения. Кроме того, они не имели на себе светотражающих элементов.

      В это время в группу людей въехал легковой автомобиль BMW. В результате аварии на месте погибла 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.


      В Польше иномарка влетела в группу пешеходов: погибли трое украинцев

      По предварительной информации полиции, двое выживших  пешеходов были в нетверезоми состоянии. Водитель иномарки во время аварии был трезв.


      В ДТП в Польше погибли трое украинцев

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      Теги: Новости Польши Аварии и ДТП Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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