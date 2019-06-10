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      У Польщі сталась масштабна ДТП із багатьма загиблими: людей рятував українець – фото

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      У масштабній ДТП в Польщі українець рятував людей
      У масштабній ДТП в Польщі українець рятував людей / PAP

      На трасі неподалік від польського міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, у ДТП загинули шестеро людей. Постраждалих рятував водій з України, який проїжджав повз.

      ДТП сталася у неділю, 9 червня, винуватцем став водій вантажівки, пише видання Wiadomosci.

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      Водій не встиг загальмувати і врізався у кілька машин. Від настільки сильного зіткнення деякі автомобілі спалахнули. Через аварію загинуло 6 осіб.

      Загалом в аварії постраждали 22 особи. Шістнадцять отримали поранення. Чотири з них потрапили до лікарні. З дванадцятьма, у тому числі – сімома дітьми, нічого серйозного не сталося,
      – кажуть польські рятувальники.

      Свідки розповіли, що біля машин зупинився водій з України відразу після ДТП. Він вибіг з авто вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.


      Масштабна ДТП у Польщі/ Джерело: pap.pl

      Польські ЗМІ пишуть, що чоловік витягнув з автомобілів щонайменше двох жінок і двох дітей.

      "Після удару моя машина почала обертатися і всі влетіли один в одного. Моя машина загорілася... Машина поруч горіла. Пан Андрій витягнув мене через вікно, бо я не могла вийти", – розповіла одна з постраждалих.

      Водія вантажівки затримали, ривають слідчі дії. Наразі чоловік також перебуває у лікарні з підозрою на отруєння димом.


      Загинуло 6 осіб/ Джерело: 112 Polkowice

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      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Новини Польщі
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