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      На Сумщині у ДТП загинули чиновник міськради та його водій: фото

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      На Сумщині у ДТП загинув чиновник міськради та його водій
      На Сумщині у ДТП загинув чиновник міськради та його водій / Фото з відкритих джерел

      В аварії під Тростянцем, що на Сумщині, загинули заступник начальника Управління майном облради Олексій Сябренко та його водій. Вони їхали службовим авто, проте потрапили в кювет та злетіли з дороги.

      Як повідомила прес-секретарка прокуратури Сумщини Наталія Науменко, аварія сталася у неділю ввечері, 9 червня, на дорозі, сполученням Суми-Полтава.

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      За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.

      42-річний заступник начальника Управління майном Сумської облради Олексій Сябренко та його 41-річний водій загинули на місці. Ще один пасажир був доставлений до Тростянецької районної лікарні. 

      Загиблий Олексій Сябренко
      Загиблий Олексій Сябренко

      Коментуючи подію, Науменко зазначила, що загиблі не були пристебнуті пасками безпеки. Судячи з фото, які прес-секретарка розмістила у Facebook, загиблі чоловіки вилетіли з автомобіля, коли він кілька разів перевертався.

      Фото з місця аварії
      Фото з місця аварії

      За фактом ДТП розпочато слідство за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Поліція Суми Авто
      Джерело: 24 канал
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