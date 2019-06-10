На Сумщині у ДТП загинули чиновник міськради та його водій: фото
В аварії під Тростянцем, що на Сумщині, загинули заступник начальника Управління майном облради Олексій Сябренко та його водій. Вони їхали службовим авто, проте потрапили в кювет та злетіли з дороги.
Як повідомила прес-секретарка прокуратури Сумщини Наталія Науменко, аварія сталася у неділю ввечері, 9 червня, на дорозі, сполученням Суми-Полтава.
Читайте також: Авто поліції збило дитину в Конотопі: водієві обрали запобіжний захід
За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.
42-річний заступник начальника Управління майном Сумської облради Олексій Сябренко та його 41-річний водій загинули на місці. Ще один пасажир був доставлений до Тростянецької районної лікарні.
Загиблий Олексій Сябренко
Коментуючи подію, Науменко зазначила, що загиблі не були пристебнуті пасками безпеки. Судячи з фото, які прес-секретарка розмістила у Facebook, загиблі чоловіки вилетіли з автомобіля, коли він кілька разів перевертався.
Фото з місця аварії
За фактом ДТП розпочато слідство за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Вибір редакції
-
Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейськимсьогодні , 08:01
-
На що робитимуть ставку "Опоблок" і Ахметов під час парламентської виборчої кампаніїсьогодні , 07:03
-
Чому партію Гройсмана українці не любитимуть: думка політичного експертасьогодні , 01:20