На Сумщині у ДТП загинули чиновник міськради та його водій: фото

В аварії під Тростянцем, що на Сумщині, загинули заступник начальника Управління майном облради Олексій Сябренко та його водій. Вони їхали службовим авто, проте потрапили в кювет та злетіли з дороги.

Як повідомила прес-секретарка прокуратури Сумщини Наталія Науменко, аварія сталася у неділю ввечері, 9 червня, на дорозі, сполученням Суми-Полтава.

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За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.

42-річний заступник начальника Управління майном Сумської облради Олексій Сябренко та його 41-річний водій загинули на місці. Ще один пасажир був доставлений до Тростянецької районної лікарні.



Загиблий Олексій Сябренко

Коментуючи подію, Науменко зазначила, що загиблі не були пристебнуті пасками безпеки. Судячи з фото, які прес-секретарка розмістила у Facebook, загиблі чоловіки вилетіли з автомобіля, коли він кілька разів перевертався.



Фото з місця аварії

За фактом ДТП розпочато слідство за статтею 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).