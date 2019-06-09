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      Авто поліції збило дитину в Конотопі: водієві обрали запобіжний захід

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      Суд обрав запобіжний захід водієві-поліцейському, що збив 10-річного хлопчика у центрі Конотопа
      Суд обрав запобіжний захід водієві-поліцейському, що збив 10-річного хлопчика у центрі Конотопа / Соцмережі

      Суд у Полтаві за клопотанням прокуратури Сумської області обрав запобіжний захід водієві поліцейського авто, який у центрі Конотопа на пішохідному переході збив 10-річного хлопчика. Підозрюваний у момент ДТП служив у поліції та мав звання сержанта.

      За словами речниці прокурора Сумської області Наталії Науменко, винуватець ДТП, який має звання сержанта, перебуватиме під вартою упродовж двох місяців. Щоправда, він матиме можливість вийти на волю під заставу. Її розмір становить 58 тисяч гривень. Водночас підозрюваного відсторонено від займаної посади.

      Зверніть увагу! Авто поліції на шаленій швидкості наїхало на 10-річного хлопця у Конотопі: відео моменту ДТП

      Авто поліції збило 10-річного хлопчика у центрі Конотопа увечері 7 червня. Інцидент трапився у той момент, коли дитина перебігала дорогу на пішохідному переході. Машина, що скоїла ДТП, належала начальнику поліції Конотопа Сергію Несмачному, але за кермом перебував не він, а його водій. За словами винуватця пригоди, він не перевищував швидкість і їхав у межах 50-60 кілометрів за годину.

      Відомо, що чоловік має звання сержанта та 9-річний досвід служби в поліції. Перед вироком суду його затримали та оголосили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. За висновками експертизи, у стані алкогольного сп’яніння водій авто не перебував. Щодо Несмачного, то його відсторонили від посади, але, як переконує заступник начальника поліції Сумщини Володимир Бабич, "це не покарання внаслідок ДТП". Цією справою наразі займається відділ ДБР Полтави.

      Важливо! Авто поліції збило 10-річного хлопчика у Конотопі: з’явилася резонансна деталь

      Тим часом, школяр перебуває у реанімації місцевої лікарні у важкому стані. Зокрема, його підключено до апарату штучного дихання. Також школяреві вже провели операцію та видалили селезінку. Крім того, внаслідок аварії у хлопчика пошкоджено голову, грудну клітку та черевну порожнину.

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      Теги: Новини України Авто поліції збило дитину в Конотопі Судді Кримінальні новини ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Конотоп
      Джерело: 24 канал
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