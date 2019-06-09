Авто поліції збило дитину в Конотопі: водієві обрали запобіжний захід

Суд у Полтаві за клопотанням прокуратури Сумської області обрав запобіжний захід водієві поліцейського авто, який у центрі Конотопа на пішохідному переході збив 10-річного хлопчика. Підозрюваний у момент ДТП служив у поліції та мав звання сержанта.

За словами речниці прокурора Сумської області Наталії Науменко, винуватець ДТП, який має звання сержанта, перебуватиме під вартою упродовж двох місяців. Щоправда, він матиме можливість вийти на волю під заставу. Її розмір становить 58 тисяч гривень. Водночас підозрюваного відсторонено від займаної посади.

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Авто поліції збило 10-річного хлопчика у центрі Конотопа увечері 7 червня. Інцидент трапився у той момент, коли дитина перебігала дорогу на пішохідному переході. Машина, що скоїла ДТП, належала начальнику поліції Конотопа Сергію Несмачному, але за кермом перебував не він, а його водій. За словами винуватця пригоди, він не перевищував швидкість і їхав у межах 50-60 кілометрів за годину.

Відомо, що чоловік має звання сержанта та 9-річний досвід служби в поліції. Перед вироком суду його затримали та оголосили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. За висновками експертизи, у стані алкогольного сп’яніння водій авто не перебував. Щодо Несмачного, то його відсторонили від посади, але, як переконує заступник начальника поліції Сумщини Володимир Бабич, "це не покарання внаслідок ДТП". Цією справою наразі займається відділ ДБР Полтави.

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Тим часом, школяр перебуває у реанімації місцевої лікарні у важкому стані. Зокрема, його підключено до апарату штучного дихання. Також школяреві вже провели операцію та видалили селезінку. Крім того, внаслідок аварії у хлопчика пошкоджено голову, грудну клітку та черевну порожнину.