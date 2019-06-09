Авто полиции сбило ребенка в Конотопе: водителю избрана мера пресечения
Суд в Полтаве по ходатайству прокуратуры Сумской области избрал меру пресечения водителю-полицейскому, который в центре Конотопа на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика.
По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, виновник ДТП, который имеет звание сержанта, будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Правда, он будет иметь возможность выйти на свободу под залог. Его размер составляет 58 тысяч гривен. В то же время подозреваемый отстранен от занимаемой должности.
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Источник: 24 канал
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