Авто полиции сбило ребенка в Конотопе: водителю избрана мера пресечения

Суд в Полтаве по ходатайству прокуратуры Сумской области избрал меру пресечения водителю-полицейскому, который в центре Конотопа на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика.

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, виновник ДТП, который имеет звание сержанта, будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Правда, он будет иметь возможность выйти на свободу под залог. Его размер составляет 58 тысяч гривен. В то же время подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

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