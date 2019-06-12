Вантажівка з лісниками впала у річку на Закарпатті: 5 осіб загинули – фото

У Тячівському районі Закарпаття поблизу села Тарасівка вантажівка зірвалася з гори в річку. У результаті щонайменше 5 осіб загинули. Усі вони їхали на заготовку дров.

За інформацією прес-служби ДСНС, інцидент трапився 11 червня у період з 17:45 до 22:00 у лісовому масиві. Спершу рятувальники виявили тіла чотирьох жертв ДТП, ще одного чоловіка, за даними місцевих ЗМІ, віднесла річка. Також поблизу місця пригоди стояла пошкоджена вантажівка.

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Відомо, що загиблі народилися у 1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 роках. Імовірно, вони здійснювали заготовку деревини.

Видання "Новини Закарпаття" пише, що причиною інциденту стала сильна гроза, відтак водій не впорався з керуванням і його машина скотилася з гори в річку. Серед загиблих були лише два лісники, решта 3 – жителі села Тарасівка.

Місце падіння вантажівки з лісниками у річку на Закарпатті / Фото: громадський активіст Роман Келемен

Пошукові роботи проводили 53 особи та 5 одиниць техніки, зокрема 8 співробітників ДСНС і 2 одині спецтехніки.

У поліції, зі свого боку, зазначили, що на початку села Тарасівка було виявлено тіла 56-річного, 55-річного та 38-річного місцевих жителів. Крім того, в лісовому масиві в урочищі "Пригідське" було знайдено перекинутий автомобіль ЗІЛ. За 200 метрів від авто лежало тіло 28-річного місцевого жителі, а на відстані близько 2 кілометрів від місця інциденту – тіло 36-річного чоловіка.

Правоохоронці попередньо встановили, що вантажівка могла перекинутись внаслідок негоди, а саме – зливи та підйому рівня води. Наразі слідство встановлює обставини трагедії.

Схожий випадок трапився на Івано-Франківщині на початку травня. Тут також вантажівка, щоправда вже з туристами з Білорусі, впала з гори у річку. У результаті загинули 3 людини (29-річний керівник групи та 2 жінки 23-х і 28 років) та ще 10 потрапили до лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що водій авто перевозив пасажирів п’яним, відтак його попередньо заарештували на два місяці. Загалом йому загрожує до 10 років в’язниці. Крім того, керівника фірми, що дозволив посадити туристів у несправний автомобіль із нетверезим водієм, на час слідства взяли під цілодобовий домашній арешт. Як вину чоловіка доведуть, він потрапить до в’язниці на 5 років.