У Херсоні поліцейський збив двох пішоходів: про ДТП повідомив сам

Поліцейський, перебуваючи поза службою, на особистому авто збив двох пішоходів. Їх госпіталізували. Про факт ДТП правоохоронець повідомив патрульних сам.

Аварія сталася у темний час доби на вулиці Іллі Кулика 7 червня, коли пішоходи хотіли перейти проїжджу частину, повідомили у прес-службі Нацполіції у Херсонській області.

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На місці водій пройшов тест на алкогольне сп'яніння. Драгер показав, що чоловік був тверезим. Крім того, у поліцейського взяли аналізи на вміст алкоголю в крові також у лікарні. Їхніх результатів поки немає.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". На час розслідування поліцейського відсторонили від виконання обов'язків.

У поліції повідомляють, що життю постраждалих нічого не загрожує.