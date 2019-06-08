В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов: о ДТП сообщил сам

Полицейский, не находясь на службе, на личном авто сбил двух пешеходов. Их госпитализировали. О факте ДТП правоохранитель сообщил патрульным сам.

Авария произошла в темное время суток на улице Ильи Кулика 7 июня, когда пешеходы хотели перейти проезжую часть, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Херсонской области.

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На месте водитель прошел тест на алкогольное опьянение. Драгер показал, что мужчина был трезв. Кроме того, у полицейского взяли анализы на содержание алкоголя в крови также в больнице. Их результатов пока нет.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". На время расследования полицейского отстранили от исполнения обязанностей.

В полиции сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает.