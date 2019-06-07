Масштабна ДТП на Рівненщині: зіткнулися вантажівка, маршрутка і легковий автомобіль – фото

На Рівненщині на трасі Київ – Чоп сталася масштабна ДТП за участю аж трьох транспортних засобів. Так, зіткнулася вантажівка, мікроавтобус із 15 людьми всередині та легковий автомобіль.

КАМАЗ перекинувся на бік і загородив собою всю дорогу. Водночас, зім’ятий легковий автомобіль вантажівка притиснула до відбійника. Фото із місця автопригоди оприлюднили поліцейські.

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Дивом обійшлося без жертв. Постраждав лише водій вантажівки, він вже у лікарні. У маршрутці всі 15 пасажирів – цілі та без ушкоджень.



Масштабна аварія на Рівненщині

ДТП трапилась близько 17 вечора у селі Бабин Гощанського району Рівненської області. Зараз траса заблокована розбитими транспортними засобами, проїзд по ній ускладнений.







Масштабна аварія на Рівненщині

Поки невідомо, хто спровокував зіткнення, на місці працює поліція.