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      Масштабна ДТП на Рівненщині: зіткнулися вантажівка, маршрутка і легковий автомобіль – фото

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      На Рівненщині – потрійна ДТП, дивом – без жертв
      На Рівненщині – потрійна ДТП, дивом – без жертв / прес-служба Нацполіції

      На Рівненщині на трасі Київ – Чоп сталася масштабна ДТП за участю аж трьох транспортних засобів. Так, зіткнулася вантажівка, мікроавтобус із 15 людьми всередині та легковий автомобіль.

      КАМАЗ перекинувся на бік і загородив собою всю дорогу. Водночас, зім’ятий легковий автомобіль вантажівка притиснула до відбійника. Фото із місця автопригоди оприлюднили поліцейські.

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      Дивом обійшлося без жертв. Постраждав лише водій вантажівки, він вже у лікарні. У маршрутці всі 15 пасажирів – цілі та без ушкоджень.

      ДТП Рівне Київ – Чоп
      Масштабна аварія на Рівненщині

      ДТП трапилась близько 17 вечора у селі Бабин Гощанського району Рівненської області. Зараз траса заблокована розбитими транспортними засобами, проїзд по ній ускладнений.

      ДТП Рфівне Київ – Чоп
      ДТП Рівне Київ – Чоп
      Київ – Чоп ДТП Рівне
      Масштабна аварія на Рівненщині

      Поки невідомо, хто спровокував зіткнення, на місці працює поліція.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ДТП. В Бабині. Деталі згодом Відео - @maksim_get #rivne #рівне

      Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

       

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      Теги: Новини політики Новини України Аварії та ДТП Рівне Поліція
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