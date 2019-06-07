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      Масштабное ДТП на Ровненщине: столкнулись грузовик, маршрутка и легковой автомобиль – фото

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      На Ровненщине – тройное ДТП, чудом – без жертв
      На Ровненщине – тройное ДТП, чудом – без жертв / пресс-служба Нацполиции

      На Ровненщине на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием аж трех транспортных средств. Так, столкнулись грузовик, микроавтобус с 15 людьми внутри и легковой автомобиль.

      КАМАЗ перевернулся на бок и загородил собой всю дорогу. В то же время, смятый легковой автомобиль грузовик прижала к отбойнику. Фото с места ДТП обнародовали полицейские.

      Читайте также: Tesla влетела в водовоз на Киевщине, есть погибший: фото

      Чудом обошлось без жертв. Пострадал только водитель грузовика, он уже в больнице. В маршрутке все 15 пассажиров целы и без повреждений.

      ДТП Рівне Київ – Чоп
      Масштабная авария на Ровненщине

      ДТП случилось около 17 вечера в селе Бабин Гощанского района Ровненской области. Сейчас трасса заблокирована разбитыми транспортными средствами, проезд по ней затруднен.

      ДТП Рфівне Київ – Чоп
      ДТП Рівне Київ – Чоп
      Київ – Чоп ДТП Рівне
      Масштабная авария на Ровненщине

      Пока неизвестно, кто спровоцировал столкновения, на месте работает полиция.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ДТП. В Бабині. Деталі згодом Відео - @maksim_get #rivne #рівне

      Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Ровно Полиция
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