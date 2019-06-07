Масштабное ДТП на Ровненщине: столкнулись грузовик, маршрутка и легковой автомобиль – фото
На Ровненщине на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП с участием аж трех транспортных средств. Так, столкнулись грузовик, микроавтобус с 15 людьми внутри и легковой автомобиль.
КАМАЗ перевернулся на бок и загородил собой всю дорогу. В то же время, смятый легковой автомобиль грузовик прижала к отбойнику. Фото с места ДТП обнародовали полицейские.
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Чудом обошлось без жертв. Пострадал только водитель грузовика, он уже в больнице. В маршрутке все 15 пассажиров целы и без повреждений.
Масштабная авария на Ровненщине
ДТП случилось около 17 вечера в селе Бабин Гощанского района Ровненской области. Сейчас трасса заблокирована разбитыми транспортными средствами, проезд по ней затруднен.
Масштабная авария на Ровненщине
Пока неизвестно, кто спровоцировал столкновения, на месте работает полиция.