У Польщі вщент згорів автобус: у ньому їхали українці

Неподалік Кракова вщент згорів автобус українського перевізника, у якому з Києва до Праги їхали 70 громадян нашої країни. Інцидент трапився в ніч на 26 травня.

На території Польщі двигун автобуса дав збій і загорівся. Полум'я швидко охопило транспортний засіб, повідомляє польський телеканал TVN24.pl.

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Пожежа була настільки сильною, що під машиною навіть прогорів асфальт.



Фото з місця події

Всіх пасажирів вчасно евакуювали, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Польщі вщент згорів автобус, в якому їхали українці: дивіться відео

Врятованих українців доправили до найближчої станції, де пересадили в інший автобус. Польські правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту.