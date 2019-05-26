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      У Польщі вщент згорів автобус: у ньому їхали українці

      832 Читать новость на русском
      Фото з місця події
      Фото з місця події / kontakt24.tvn24.pl

      Неподалік Кракова вщент згорів автобус українського перевізника, у якому з Києва до Праги їхали 70 громадян нашої країни. Інцидент трапився в ніч на 26 травня.

      На території Польщі двигун автобуса дав збій і загорівся. Полум'я швидко охопило транспортний засіб, повідомляє польський телеканал TVN24.pl.

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      Пожежа була настільки сильною, що під машиною навіть прогорів асфальт.

      У Польщі згорів автобус
      Фото з місця події

      Всіх пасажирів вчасно евакуювали, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

      У Польщі вщент згорів автобус, в якому їхали українці: дивіться відео

      Врятованих українців доправили до найближчої станції, де пересадили в інший автобус. Польські правоохоронці вже розпочали розслідування інциденту.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Пожежа Транспорт
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