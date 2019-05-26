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      В Польше полностью сгорел автобус: в нем ехали украинцы

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      Фото с места события
      Фото с места события / kontakt24.tvn24.pl

      Неподалеку от Кракова полностью сгорел автобус украинского перевозчика, в котором из Киева в Прагу ехали 70 граждан нашей страны. Инцидент произошел в ночь на 26 мая.

      На территории Польши двигатель автобуса дал сбой и загорелся. Пламя быстро охватило транспортное средство, сообщает польский телеканал TVN24.pl.

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      Пожар был настолько сильным, что под машиной даже прогорел асфальт.

      Пожежа в автобусі у Польщі
      Фото с места события

      Пожежа в автобусі у Польщі
      Автобус полностью сгорел

      Всех пассажиров вовремя эвакуировали, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

      В Польше дотла сгорел автобус украинского перевозчика: смотрите видео

      Спасенных украинцев доставили до ближайшей станции, где пересадили в другой автобус. Польские правоохранители начали расследование инцидента.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Новости Польши Транспорт
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