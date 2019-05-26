В Польше полностью сгорел автобус: в нем ехали украинцы
Неподалеку от Кракова полностью сгорел автобус украинского перевозчика, в котором из Киева в Прагу ехали 70 граждан нашей страны. Инцидент произошел в ночь на 26 мая.
На территории Польши двигатель автобуса дал сбой и загорелся. Пламя быстро охватило транспортное средство, сообщает польский телеканал TVN24.pl.
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Пожар был настолько сильным, что под машиной даже прогорел асфальт.
Фото с места события
Автобус полностью сгорел
Всех пассажиров вовремя эвакуировали, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
В Польше дотла сгорел автобус украинского перевозчика: смотрите видео
Спасенных украинцев доставили до ближайшей станции, где пересадили в другой автобус. Польские правоохранители начали расследование инцидента.