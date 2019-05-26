В Польше полностью сгорел автобус: в нем ехали украинцы

Неподалеку от Кракова полностью сгорел автобус украинского перевозчика, в котором из Киева в Прагу ехали 70 граждан нашей страны. Инцидент произошел в ночь на 26 мая.

На территории Польши двигатель автобуса дал сбой и загорелся. Пламя быстро охватило транспортное средство, сообщает польский телеканал TVN24.pl. Читайте также: Из-за непогоды в Польше затопило десятки домов: фото последствий стихии Пожар был настолько сильным, что под машиной даже прогорел асфальт.

Фото с места события

Автобус полностью сгорел Всех пассажиров вовремя эвакуировали, жертв и пострадавших в результате пожара нет. В Польше дотла сгорел автобус украинского перевозчика: смотрите видео Спасенных украинцев доставили до ближайшей станции, где пересадили в другой автобус. Польские правоохранители начали расследование инцидента.