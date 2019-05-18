Скільки українців виїхали на заробітки до Польщі: невтішна статистика

Кількість іноземців, що працюють у Польщі, за останні п'ять років збільшилась у п'ять разів. З понад 600 тисяч офіційно зареєстрованих робочих з інших країн 454 тисячі (75%) – українці.

Якщо рахувати кількість робітників з України включно з тими, хто працює нелегально, то у Польщі працює 1,5 мільйона наших громадян. Це майже 4% від всього населення країни-сусідки – там проживає 38 мільйонів людей. Нині українці працюють у кожній п'ятій польській компанії, пише Bloomberg.

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Коли Україна підписала асоціацію з ЄС, пізніше – угоду про безвізовий режим, у Польщі було занепокоєння, що громадяни нашої країни більше не працюватимуть там, а будуть їздити на заробіткі у більш заможні країни ЄС. Проте побоювання не справдились. Наразі Польща перебуває на рекордно низькій позначці безробіття – всього 3,8%. А показник економічного зростання країни становить близько 5% і з 2017 року тільки рухається вгору.

Хоча ще у 2004 році – після вступу Польщі до ЄС – ситуація була кардинально інша. За кордон тоді виїхало 2 мільйони поляків, а всередині країни ринок праці потерпав від нестачі робочих.

Яку зарплату отримують українці в Україні?Найвищу зарплату в березні 2019 року отримували в Києві – 16 тисяч 207 гривень. А найнижчу – в Чернівецькій області – 7 тисяч 437 гривень. У більшості областей розмір зарплати коливається в межах від 7 тисяч до 9 тисяч гривень.



Щодо зарплат по галузях, то найвищі зарплати в Україні отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 20 тисяч 453 гривні, найнижчі – "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" – 6 тисяч 750 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6 тисяч 848 гривень.