Сколько украинцев выехали на заработки в Польшу: неутешительная статистика

Количество иностранцев, работающих в Польше, за последние пять лет увеличилось в пять раз. Из более 600 тысяч официально зарегистрированных рабочих из других стран 454 тысячи (75%) – украинцы.

Если считать количество рабочих с Украины, включительно с теми, кто работает нелегально, то в Польше работает 1,5 миллиона наших граждан. Это почти 4% от всего населения страны-соседки – там проживает 38 миллионов человек. Сейчас украинцы работают в каждой пятой польской компании, пишет Bloomberg.

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Когда Украина подписала ассоциацию с ЕС, позже – соглашение о безвизовом режиме, в Польше было беспокойство, что граждане нашей страны больше не будут работать там, а будут ездить на заработки в более богатые страны ЕС. Однако опасения не оправдались. Сейчас Польша находится на рекордно низкой отметке безработицы – всего 3,8%. А показатель экономического роста страны составляет около 5% и с 2017 года только движется вверх.

Хотя еще в 2004 году – после вступления Польши в ЕС – ситуация была кардинально другая. За границу тогда уехало 2 миллиона поляков, а внутри страны рынок труда страдал от недостатка рабочих.

Какую зарплату получают украинцы в Украине?Самую высокую зарплату в марте 2019 года получали в Киеве – 16 тысяч 207 гривен. А самую низкую – в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.



Относительно зарплат по отраслям, то самые высокие зарплаты в Украине получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещения и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.