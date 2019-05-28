У Польщі студентки з України сильно постраждали у ДТП

У Польщі трапилася ДТП, унаслідок якої сильно постраждали дві українські студентки. Обоє дівчат навчаються у варшавських вузах.

У посольстві України у Польщі на Facebook-сторінці зазначено, що родичі студенток уже прибули до Польщі. Дівчата перебувають у лікарні, у них важкі травми.

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ДТП з українськими студентками сталося ще 25 травня у Варшаві в районі Долини Служевської. У цьому районі розташований Варшавський університет природних наук.

Обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами і їхніми батьками. Окрім того, відбулася зустріч з представником ВНЗ, де навчається одна з дівчат.

Наразі тривають слідчі дії, а справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві.