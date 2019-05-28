В Польше студентки из Украины сильно пострадали в ДТП

В Польше произошло ДТП, в результате которого сильно пострадали две украинские студентки. Обе девушки учатся в польских вузах.

В посольстве Украины в Польше на Facebook-странице указано, что родственники студенток уже прибыли в Польшу. Девушки находятся в больнице, у них тяжелые травмы.

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ДТП с украинскими студентками произошло еще 25 мая в Варшаве в районе Долины Служевской. В этом районе расположен Варшавский университет естественных наук.

Обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девочками и их родителями. Кроме того, состоялась встреча с представителем вуза, где учится одна из девушек.

Сейчас продолжаются следственные действия, а дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.