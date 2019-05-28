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      В Польше студентки из Украины сильно пострадали в ДТП

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      В Польше студентки из Украины сильно пострадали в ДТП
      В Польше студентки из Украины сильно пострадали в ДТП / politeka.net

      В Польше произошло ДТП, в результате которого сильно пострадали две украинские студентки. Обе девушки учатся в польских вузах.

      В посольстве Украины в Польше на Facebook-странице указано, что родственники студенток уже прибыли в Польшу. Девушки находятся в больнице, у них тяжелые травмы.

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      ДТП с украинскими студентками произошло еще 25 мая в Варшаве в районе Долины Служевской. В этом районе расположен Варшавский университет естественных наук.

      Обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девочками и их родителями. Кроме того, состоялась встреча с представителем вуза, где учится одна из девушек.

      Сейчас продолжаются следственные действия, а дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Студенты Новости Польши Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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