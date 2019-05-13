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      На Мальдивах трагически погибла молодая украинка

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      На Мальдивах погибла украинская туристка
      На Мальдивах погибла украинская туристка / maldivesindependent.com

      31-летняя украинская туристка трагически погибла под колесами автобуса на Мальдивских островах в пригороде столицы Мале.

      Трагедия произошла, когда украинка гуляла со своей подругой возле заправки, сообщает местное издание Maldives Independent.

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      Известно, что женщины пытались убежать от автобуса, который ехал на них. Нога украинки застряла на обочине, и ее переехал автобус. Другой туристке удалось спастись.

      В местной полиции предположили, что инцидент произошел из-за того, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас его арестовали.

      Туристы, которые находились в самом автобусе, не пострадали.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Мальдивы Жертвы
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