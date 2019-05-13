На Мальдивах трагически погибла молодая украинка
31-летняя украинская туристка трагически погибла под колесами автобуса на Мальдивских островах в пригороде столицы Мале.
Трагедия произошла, когда украинка гуляла со своей подругой возле заправки, сообщает местное издание Maldives Independent.
Читайте также: Украинец погиб в России на Эльбрусе: что о нем известно
Известно, что женщины пытались убежать от автобуса, который ехал на них. Нога украинки застряла на обочине, и ее переехал автобус. Другой туристке удалось спастись.
В местной полиции предположили, что инцидент произошел из-за того, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас его арестовали.
Туристы, которые находились в самом автобусе, не пострадали.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов4 января 2013 , 19:09 0
Невеста кормила грудью ребенка прямо на свадебной церемонии: фото31 августа 2017 , 18:35
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00