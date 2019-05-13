На Мальдивах трагически погибла молодая украинка

31-летняя украинская туристка трагически погибла под колесами автобуса на Мальдивских островах в пригороде столицы Мале.

Трагедия произошла, когда украинка гуляла со своей подругой возле заправки, сообщает местное издание Maldives Independent.

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Известно, что женщины пытались убежать от автобуса, который ехал на них. Нога украинки застряла на обочине, и ее переехал автобус. Другой туристке удалось спастись.

В местной полиции предположили, что инцидент произошел из-за того, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас его арестовали.

Туристы, которые находились в самом автобусе, не пострадали.