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      Украинец погиб в России на Эльбрусе: что о нем известно

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      На Эльбрусе в России погиб 34-летний полтавчанин Игорь Рудич
      На Эльбрусе в России погиб 34-летний полтавчанин Игорь Рудич / Фото из открытых источников

      В Кавказских горах на Эльбрусе потерял сознание и так и не смог оправиться 34-летний полтавчанин Игорь Рудич. Инцидент произошел в российском регионе Кабардино-Балкария. Мужчине было 34 года. У него остались двое детей.

      5 мая стало известно, что в российской Кабардино-Балкарии на высшей точке Кавказа Эльбрусе обнаружили тело 34-летнего украинца.

      Читайте также: На Эльбрусе нашли тело погибшей десятки лет назад альпинистки

      Погибшим оказался уроженец Полтавы Игорь Рудич. Ему стало плохо на высоте 3,5 тысяч метров, а затем он потерял сознание, но к жизни так и не вернулся. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передает ТСН.

      Ігор Рудич, Полтава. альпініст, Україна, Кавказ, Росія, Кабардино-Балкарія
      Игорю Рудичу было 34 года

      Как рассказывает товарищ Игоря Евгений Плеханров, его мечтой было покорить Эльбрус, который называют самой высокой горой Европы через неоднозначность границы между ней и Азией. А сделать это альпинист решил в рамках соревнования по экстремальным видам спорта.

      Ігор Рудич, Полтава. альпініст, Україна, Кавказ, Росія, Кабардино-Балкарія

      "Это была мечта его жизни, он не дошел 100 метров до финиша. Падал и поднимался, сердце не выдержало... Хотел быть первым", – говорит Евгений.

      У спортсмена остались двое детей и жена. Он просто тренировался и бегал, имел за плечами покорение не одной вершины. В обычной жизни был бизнесменом.

      О трагедии близкие альпиниста узнали, когда увидели сообщение в СМИ. Сейчас семья и друзья погибшего пытаются собрать деньги на возвращение тела на родину – нужно около пятидесяти тысяч гривен. Номер карты отца Игоря: 4731 2191 0034 6802, Рудич Анатолий Иванович. Кроме того, по словам Евгения Плеханова, страховая компания пытается избежать любых выплат.

      Ігор Рудич, Полтава. альпініст, Україна, Кавказ, Росія, Кабардино-Балкарія
      Мечтой украинца было восхождение на Эльбрус

      Это уже не первая смерть украинцев в горах Кавказа. В частности, в августе прошлого года в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии сорвался и погиб альпинист из Запорожья. Произошло это во время его восхождения на вершину Малый Укю.

      Кроме того, в конце июля того же года в Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии погиб украинский турист, который вместе с другом сорвался в ущелье. От полученных травм и переохлаждения украинец умер, так и не дождавшись спасения, поскольку спасателям было крайне трудно до него добраться. Зато второго мужчину удалось эвакуировать.

      Что известно о Кавказских горах?Это горная система протяженностью свыше 1100 километров между Черным и Каспийским морем, что расположилась на территории четырех стран: Азербайджана, Армении, Грузии и России. Делится на две части: Большой Кавказ и Малый Кавказ. Самая высокая точка – Эльбрус (5642 метра над уровнем моря). Эта вершина, как и остальные четыре-и пятитысячники покрыты ледниками и вечными снегами. Кавказ является известным благодаря обилию снегопадов. Кроме того, снежный покров в некоторых его регионах может достигать от 5 до 7 метров.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Полтавы Отдых Спорт Новости Спорта Потери Новости России
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