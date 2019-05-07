Украинец погиб в России на Эльбрусе: что о нем известно

В Кавказских горах на Эльбрусе потерял сознание и так и не смог оправиться 34-летний полтавчанин Игорь Рудич. Инцидент произошел в российском регионе Кабардино-Балкария. Мужчине было 34 года. У него остались двое детей.

5 мая стало известно, что в российской Кабардино-Балкарии на высшей точке Кавказа Эльбрусе обнаружили тело 34-летнего украинца.

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Погибшим оказался уроженец Полтавы Игорь Рудич. Ему стало плохо на высоте 3,5 тысяч метров, а затем он потерял сознание, но к жизни так и не вернулся. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передает ТСН.



Игорю Рудичу было 34 года

Как рассказывает товарищ Игоря Евгений Плеханров, его мечтой было покорить Эльбрус, который называют самой высокой горой Европы через неоднозначность границы между ней и Азией. А сделать это альпинист решил в рамках соревнования по экстремальным видам спорта.

"Это была мечта его жизни, он не дошел 100 метров до финиша. Падал и поднимался, сердце не выдержало... Хотел быть первым", – говорит Евгений.

У спортсмена остались двое детей и жена. Он просто тренировался и бегал, имел за плечами покорение не одной вершины. В обычной жизни был бизнесменом.

О трагедии близкие альпиниста узнали, когда увидели сообщение в СМИ. Сейчас семья и друзья погибшего пытаются собрать деньги на возвращение тела на родину – нужно около пятидесяти тысяч гривен. Номер карты отца Игоря: 4731 2191 0034 6802, Рудич Анатолий Иванович. Кроме того, по словам Евгения Плеханова, страховая компания пытается избежать любых выплат.



Мечтой украинца было восхождение на Эльбрус

Это уже не первая смерть украинцев в горах Кавказа. В частности, в августе прошлого года в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии сорвался и погиб альпинист из Запорожья. Произошло это во время его восхождения на вершину Малый Укю.

Кроме того, в конце июля того же года в Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии погиб украинский турист, который вместе с другом сорвался в ущелье. От полученных травм и переохлаждения украинец умер, так и не дождавшись спасения, поскольку спасателям было крайне трудно до него добраться. Зато второго мужчину удалось эвакуировать.

Что известно о Кавказских горах?Это горная система протяженностью свыше 1100 километров между Черным и Каспийским морем, что расположилась на территории четырех стран: Азербайджана, Армении, Грузии и России. Делится на две части: Большой Кавказ и Малый Кавказ. Самая высокая точка – Эльбрус (5642 метра над уровнем моря). Эта вершина, как и остальные четыре-и пятитысячники покрыты ледниками и вечными снегами. Кавказ является известным благодаря обилию снегопадов. Кроме того, снежный покров в некоторых его регионах может достигать от 5 до 7 метров.