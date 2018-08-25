На Эльбрусе нашли тело погибшей десятки лет назад альпинистки

Российские спасатели спустили с Эльбруса тело альпинистки, которая отправилась на вершину 31 год назад и погибла там. Тело женщины на высоте около 4 тысяч метров нашла группа туристов и сообщила об этом спасателям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по республике Карачаево-Черкесия.



В пресс-службе ведомства отметили, что в 1987 году в районе, где было найдено тело женщины, в результате схода лавины погибли 7 альпинистов. Их тела тогда не нашли.

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В МВД республики рассказали, что при женщине нашли паспорт на имя Елены Базыкин 1951 года, в котором был авиабилет на ее имя, датированный 10 апреля 1987 через Москву в Минеральные Воды.



К слову, высота Эльбруса – самой высокой горы Кавказского хребта – 5642 метра.