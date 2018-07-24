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В Грузии в горах погиб украинский турист

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В Грузии в горах погиб украинский турист
В Грузии в горах погиб украинский турист / Иллюстративное фото

В Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии погиб украинский турист. Спасатели пытаются спустить тело с горы. Второго туриста удалось эвакуировать.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

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Ранее 24 канал сообщал, что двое украинских туристов пропали в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Спасатели установили их местоположение, однако из-за плохих погодных условий и сложного рельефа до них было сложно добраться.

Отмечается, что в горах идет снег, стоит туман и сильный ветер, что делает невозможным работу спасательного вертолета. Также есть угроза схода лавины.

Возобновить операцию по спуску тела украинца планировали утром, 24 июля.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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