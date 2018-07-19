В Грузии в горах спасатели до сих пор пытаются добраться до двух украинских туристов

В Грузии продолжается спасение двух украинских туристов, пропавших два дня назад в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Сейчас спасатели установили их местоположение. Однако из-за плохих погодных условий и сложного рельефа не удается добраться до туристов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Группа из восьми туристов из Украины находилась на высоте более 4200 метров над уровнем моря в районе вершины Тетнульд, когда отстали два ее члена ... Поиски продолжались два дня, в четверг с вертолета их удалось обнаружить,

– сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

"Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристов подберут. Сейчас у нас нет информации о состоянии их здоровья", – сообщили спасатели.