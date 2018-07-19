18:36
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Грузии в горах спасатели до сих пор пытаются добраться до двух украинских туристов

47 Читати новину українською
Спасатели до сих пор пытаются добраться до двух украинских туристов
Спасатели до сих пор пытаются добраться до двух украинских туристов / Фото - Igor Melika

В Грузии продолжается спасение двух украинских туристов, пропавших два дня назад в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Сейчас спасатели установили их местоположение. Однако из-за плохих погодных условий и сложного рельефа не удается добраться до туристов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также: В Грузии в море упал дельтаплан с 70-летним украинским туристом

Группа из восьми туристов из Украины находилась на высоте более 4200 метров над уровнем моря в районе вершины Тетнульд, когда отстали два ее члена ... Поиски продолжались два дня, в четверг с вертолета их удалось обнаружить,
– сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии.

"Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристов подберут. Сейчас у нас нет информации о состоянии их здоровья", – сообщили спасатели.

Теги: Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 117
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 817
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 108
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сегодня, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 74
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сегодня, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 475
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Наличный курс валют 7 февраля: евро и доллар обвалились
 7 февраля , 19:35
Безумный ливень прошел Харьковом: улицы города превратились в реки
 18 мая , 23:51
2 мая в Одессе: националисты избили мужчину с цветами, который шел на Куликово поле
 2 мая , 19:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук