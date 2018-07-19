У Грузії в горах рятувальники досі намагаються дістатися до двох українських туристів

У Грузії триває порятунок двох українських туристів, які зникли два дні тому в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Зараз рятувальники встановили їх місце розташування. Проте через погані погодні умови і складний рельєф не вдається дістати туристів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Група із восьми туристів з України перебувала на висоті понад 4200 метрів над рівнем моря в районі вершини Тетнульд, коли відстали два її члени… Пошуки тривали два дні, в четвер з вертольота їх вдалося виявити,

– повідомили у Службі управління надзвичайними ситуаціями Грузії.

"Щойно метеорологічні умови дозволять вертольоту наблизитися, туристів підберуть. Наразі у нас немає інформації про стан їхнього здоров'я", – повідомили рятувальники.