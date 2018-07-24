У Грузії в горах загинув український турист

У Грузії в районі вершини гори Тетнульд в Сванетії загинув український турист. Рятувальники намагаються спустити тіло з гори. Другого туриста вдалося евакуювати.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у двоє українських туристів зникли в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Рятувальники встановили їх місце розташування, проте через погані погодні умови і складний рельєф до них було складно дістатися.

Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.

Відновити операцію по спуску тіла українця планували вранці, 24 липня.