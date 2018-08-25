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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На Ельбрусі знайшли тіло загиблої десятки років тому альпіністки

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На Ельбрусі знайшли тіло жінки, загиблої десятки років тому
На Ельбрусі знайшли тіло жінки, загиблої десятки років тому / Ілюстративне фото

Російські рятувальники спустили з Ельбрусу тіло альпіністки, яка вирушила на вершину 31 рік тому і загинула там. Тіло жінки на висоті близько 4 тисяч метрів знайшла група туристів і повідомила про це рятувальникам.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на МНС Росії по республіці Карачаєво-Черкесія.

У прес-службі відомства відзначили, що в 1987 році в районі, де було знайдено тіло жінки, в результаті сходу лавини загинули 7 альпіністів. Їхні тіла тоді не знайшли.

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У МВС республіки розповіли, що при жінці знайшли паспорт на ім'я Олени Базикіної 1951 року народження, в якому був авіаквиток на її ім'я, датований 10 квітня 1987 року через Москву в Мінеральні Води.

До слова, висота Ельбрусу – найвищої гори Кавказького хребта – 5642 метри.

Теги: Жертви Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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