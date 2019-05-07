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      Українець загинув у Росії на Ельбрусі: що про нього відомо

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      На Ельбрусі у Росії загинув 34-річний полтавець Ігор Рудич
      На Ельбрусі у Росії загинув 34-річний полтавець Ігор Рудич / Фото з відкритих джерел

      У Кавказьких горах на Ельбрусі знепритомнів й так і не зміг оговтатися 34-річний полтавець Ігор Рудич. Інцидент трапився у російському регіоні Кабардино-Балкарія. Чоловікові було 34 роки. У нього залишилися двоє дітей.

      5 травня стало відомим, що у російській Кабардино-Балкарії на найвищій точці Кавказу Ельбрусі виявили тіло 34-річного українця.

      Читайте також: На Ельбрусі знайшли тіло загиблої десятки років тому альпіністки

      Загиблим виявився уродженець Полтави Ігор Рудич. Йому стало зле на висоті 3,5 тисяч метрів, відтак він знепритомнів, але до життя так і не повернувся. За попередніми даними, причиною смерті стала серцева недостатність, передає ТСН.

      Ігор Рудич, Полтава. альпініст, Україна, Кавказ, Росія, Кабардино-Балкарія
      Ігорю Рудичу було 34 роки 

      Як розповідає товариш Ігоря Євген Плеханров, його мрією було підкорити Ельбрус, який називають найвищою горою Європи через неоднозначність кордону між нею та Азією. А зробити це альпініст вирішив у межах змагання з екстремальних видів спорту.

      Ігор Рудич, Полтава. альпініст, Україна, Кавказ, Росія, Кабардино-Балкарія

      "Це була мрія його життя, він не дійшов 100 метрів до фінішу. Падав і підіймався, серце не витримало... Хотів бути першим", – каже Євген. 

      У спортсмена залишилися двоє дітей і дружина. Він простійно тренувався та бігав, мав за плечима підкорення не однієї вершини. У звичайному житті був бізнесменом.

      Про трагедію близькі альпініста дізнались, коли побачили повідомлення в ЗМІ. Наразі родина та друзі загиблого намагаються зібрати гроші на повернення тіла на батьківщину – потрібно близько п'ятдесяти тисяч гривень. Номер карти батька Ігоря: 4731 2191 0034 6802, Рудич Анатолій Іванович. Крім того, за словами Євгена Плеханова, страхова компанія намагється уникнути будь-яких виплат. 

      Ігор Рудич, Полтава. альпініст, Україна, Кавказ, Росія, Кабардино-Балкарія
      Мрією українця було сходження на Ельбрус 

      Це не вже не перша смерть українців у горах Кавказу. Зокрема, у серпні торік в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії зірвався та загинув альпініст із Запоріжжя. Сталося це під час його сходження на вершину Малий Укю.

      Крім того, наприкінці липня того ж року у Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії загинув український турист, який разом із другом зірвався в ущелину. Від отриманих травм і переохолодження українець помер, так і не дочекавшись порятунку, оскільки рятувальникам було вкрай важко до нього дістатися. Натомість другого чоловіка вдалося евакувати.

      Що відомо про Кавказькі гори? Це гірська система протяжністю у понад 1100 кілометрів між Чорним і Каспійським морем, що розташувалася на території чотирьох країн: Азербайджану, Вірменії, Грузії та Росії. Поділяється на дві частини: Великий Кавказ і Малий Кавказ. Найвища точка – Ельбрус (5642 метри над рівнем моря). Цю вершину, як і решту чотири- та п’ятитисячників вкрито льодовиками та вічними снігами. Кавказ є відомим завдяки великій кількості снігопадів. Крім того, сніговий покрив у деяких його регіонах може сягати від 5 до 7 метрів.

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      Теги: Новини України Жертви Новини Росії Втрати Спорт Новини Спорту Відпочинок Новини Полтави
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