У Росії в горах загинув український альпініст

Альпініст із Запоріжжя зірвався і загинув в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії. Трагедія трапилась під час сходження чоловіка на вершину Малий Укю.

Про це інформує Інтерфакс.

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Чоловік із Запоріжжя зірвався і загинув під час сходження на вершину Малий Укю,

– повідомило джерело інформагентства.

Рятувальники транспортували тіло загиблого вниз і передали співробітникам правоохоронних органів в Кашхатау.

Нагадаємо, в липні у Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії загинув український турист. Він разом із другом зірвався в ущелину, рятувальникам було вкрай важко добратися до чоловіка. Від отриманих травм та переохолодження українець помер так і не дочекавшись порятунку.