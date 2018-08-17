У Росії в горах загинув український альпініст
Альпініст із Запоріжжя зірвався і загинув в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії. Трагедія трапилась під час сходження чоловіка на вершину Малий Укю.
Про це інформує Інтерфакс.
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Чоловік із Запоріжжя зірвався і загинув під час сходження на вершину Малий Укю,
– повідомило джерело інформагентства.
Рятувальники транспортували тіло загиблого вниз і передали співробітникам правоохоронних органів в Кашхатау.
Нагадаємо, в липні у Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії загинув український турист. Він разом із другом зірвався в ущелину, рятувальникам було вкрай важко добратися до чоловіка. Від отриманих травм та переохолодження українець помер так і не дочекавшись порятунку.