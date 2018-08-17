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В России в горах погиб украинский альпинист

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В российских горах погиб украинский альпинист
В российских горах погиб украинский альпинист / Фото из открытых источников

Альпинист из Запорожья сорвался и погиб в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла во время восхождения мужчины на вершину Малый Укю.

Об этом информирует Интерфакс.

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Мужчина из Запорожья сорвался и погиб во время восхождения на вершину Малый Укю,
– сообщил источник информагентства.

Спасатели транспортировали тело погибшего вниз и передали сотрудникам правоохранительных органов в Кашхатау.

Напомним, в июле в Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии погиб украинский турист. Он вместе с другом сорвался в ущелье, спасателям было крайне трудно добраться до него. От полученных травм и переохлаждения украинец умер так и не дождавшись спасения.

Теги: Новости Украины Новости России
Источник: 24 Канал
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