В России в горах погиб украинский альпинист
Альпинист из Запорожья сорвался и погиб в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла во время восхождения мужчины на вершину Малый Укю.
Об этом информирует Интерфакс.
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Мужчина из Запорожья сорвался и погиб во время восхождения на вершину Малый Укю,
– сообщил источник информагентства.
Спасатели транспортировали тело погибшего вниз и передали сотрудникам правоохранительных органов в Кашхатау.
Напомним, в июле в Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Сванетии погиб украинский турист. Он вместе с другом сорвался в ущелье, спасателям было крайне трудно добраться до него. От полученных травм и переохлаждения украинец умер так и не дождавшись спасения.
Источник: 24 Канал
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